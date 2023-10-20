習近平見斯里蘭卡總統 稱願提供援助不附政治條件

斯里蘭卡主權債務重組陷入僵局，該國總統維克勒馬辛哈訪問中國並出席一帶一路高峰論壇，於今日（20日）上午和中國國家主席習近平會面。據央視報道，習近平表示，中方願繼續向斯里蘭卡提供不附加政治條件的援助，幫助斯方應對社會民生領域面臨的困難。

他續指，中方願擴大進口斯優勢特色產品，鼓勵中國企業赴斯投資興業，希望斯方為中國企業提供公開、透明的營商環境。與此同時，雙方要全力推進科倫坡港口城和漢班托塔綜合開發項目，將其打造成中斯共建一帶一路的旗艦工程。

報道引述維克勒馬辛哈表示，斯方從一開始就高度重視並積極參與共建一帶一路，看好其潛力和前景，希望未來同中方更加緊密合作，中國可以成為斯里蘭卡實現現代化的重要夥伴。斯方希望借鑒中國發展經驗，歡迎中國企業赴斯投資，願為此提供良好營商環境，並願意中方加強在地區事務中的溝通，支持發展中國家團結合作。

▲ 習近平和彭麗媛歡迎斯里蘭卡總統維克拉馬辛哈和夫人。

中國外交部上周宣布，中國進出口銀行作為官方債權人，已同斯里蘭卡就涉華債務處置初步達成一致，令國際貨幣基金組織（IMF）及其他斯里蘭卡債權國感到突然。

根據IMF估計，斯里蘭卡今年預計將有約560億美元的外債。陷入債務危機的斯里蘭卡正努力爭取中國、日本和印度等其他債權國及外國債券持有者達成協議，其中，中國是斯里蘭卡的最大債權人，約佔其總債務的52%。

責任編輯：蒯宇澄

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