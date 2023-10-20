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中國管制石墨出口 影響有多大？

社會熱點 15:41 2023/10/20

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內地宣布12月起對3種高敏感石墨物項納入出口管制清單，根據美國地質調查局的數據，中國是世界上最大的石墨生產國，提供全球67%的天然形式供應。

數據顯示，世界上90%以上的提煉石墨，也是由中國供應，是幾乎所有電動汽車電池陽極中使用的材料。

根據今天宣佈的新限制，中國將要求兩種石墨的出口商申請許可證，包括高純度，高硬度和高強度的人造石墨材料及其製品，以及天然鱗片石墨及其製品，包含球化石墨、膨脹石墨等。

中國石墨產量佔全球近八成

內地頭豹研究院報告指出，2021年，全球石墨產量共103.78萬噸，其中中國長期佔據全球石墨產量第一的位置，2021年石墨產量高達82萬噸，佔全球總產量的79%，其次是巴西，年產6.8萬噸，莫桑比克2.7萬噸，俄羅斯2.7萬噸和馬達加斯加2.2萬噸，產量前五的國家佔全球總量的93%。

中國石墨大量出口，以鱗片石墨、球形石墨和天然石墨（粉末或粉片除外）為主。鱗片石墨是自然界可浮性最好礦石之一，經磨選後可得到高品位石墨。石墨加工產品性質、用途各不相同，高純石墨常作高級耐火材料、化肥工業催化劑、添加劑等，膨脹石墨可用於環保領域，吸附海面浮油，球形石墨是鋰離子電池負極材料的重要部分。

高工鋰電數據顯示2019年人造石墨負極材料出貨量占負極材料出貨總量的78.94%，而該比例不斷上升，2020年為84.11%，隨着鋰電池出貨量的增加，人造石墨出貨量也隨之高速增長。預測到2025年，中國石墨出貨量達241.24萬噸，2022年-2025年產量年均複合增長率為12.78%，其中人造石墨出貨量遠超天然石墨產量，為138.30萬噸。

根據中國海關數據，中國石墨的主要買家，包括日本、印度和南韓。

里昂證券東京駐點代表表示，要把全球跟石墨隔斷，是一項大膽的決定，中國知道會讓電動車生產在世界各地陷入停擺狀態，且還可能導致中國與歐美之間的部分貿易紛爭升級，而不是趨緩。至於日本企業將會如何危機處理，應該是先找任何能替代中國大陸的替代來源，然後再去尋找能代替石墨的材料。

南韓現代證券指出，新的石墨出口禁令出台後，嚴重依賴中國石墨進口的南韓企業，或者是整個南韓，需要找到替代國，像是美國或澳洲的業者，但韓企的成本可能會一下子暴增。

商務部：維護國安 對特定石墨物項實施出口管制

歐盟對中國電動車展開反補貼調查 商務部批主觀臆斷

責任編輯：袁瑋婧

 

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