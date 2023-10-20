大摩：外資撤離A股前所未有 勿趁低吸納

摩根士丹利報告指出，外國投資者從A股市場流出已進入前所未有的階段，建議投資者不要趁低吸納內地股票，警告除非政策進一步放鬆，否則外國基金可能會繼續拋售，且市場情緒可能仍然脆弱。

大摩指出，A股投資情緒會繼續疲弱，短期外資流走情況繼續，並指內地第3季經濟數據好壞參半，雖然國內生產總值(GDP)勝預期，但仍面通縮風險，即使近日有中央匯金增持四大內銀A股，多家國企亦宣布增持或回購股份等消息，但仍待確定長遠是否對A股有幫助。

大摩又指，A股於8月7日至10月19日累計流出221億美元（約1724億港元），創下港股通史上最大規模。隨著贖回期來臨，該行預料外資流出情況會持續到年底。

大摩稱，投資者需要關注中國宏觀經濟是否根本改善，以及政府刺激措施能否恢復投資者信心，如政治局會議和三中全會，和美國總統拜登與中國國家主席習近平下月在亞太經合組織峰會上是否會晤。

A股今日（20日）跌破3000點重要心理關口，創去年11月初以來的低位，抹去疫情經濟重開以來的全部漲幅。

滬指收跌0.7%失守3000點 續創去年11月新低

責任編輯：蒯宇澄

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