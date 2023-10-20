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內地公務員考試報名時間過半 熱門職位已超「千里挑一」

社會熱點 15:26 2023/10/20

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內地公務員考試報名時間過半，距離結束還有五天，部分熱門職位已是「千里挑一」，外交部地區業務司相關職位報名人數更超過2000人。

隨著招錄規模擴大，本次國考計劃招錄規模達3.96萬人，自15日報名啟動以來，競爭熱度不斷攀升。

例如，國家統計局寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下一職，在本次國考中僅計劃招錄1人，截至19日傍晚，共計有1448人報名。該職位學歷要求為碩士研究生及以上，專業要求為法學類、新聞傳播學類等九類學科，對報考者服務基層項目工作經歷和基層工作最低年限無限制。

據統計，目前職位最高報名人數已超2000人。例如，外交部地區業務司理工類一職，計劃招錄18人，共計有2413人報名。

部分職位熱度持續上漲的同時，有超過500個冷門職位無人問津。例如，新疆出入境邊防檢查總站「塔克什肯出入境邊防檢查站一級警長及以下」一職，計劃招錄3人，報名人數為0。該職位屬性為公安機關人民警察職位，職位分佈於西部地區和艱苦邊遠地區職位，對政治面貌、應屆生身份、英語等級、體能測評、性別等條件有要求。

近年國考報名出現職位冷熱不均的現象引發關注，分析認為，熱門職位大都限制條件少，比如不限專業、學歷、基層工作年限等，報名門檻較低，報的人就越多。而冷門職位主要是對專業程度要求較高，以及針對服務基層項目人員的專項職位，比如特崗教師、西部計劃、大學生村官等專項招錄。

責任編輯：易燕丹

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