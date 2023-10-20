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全球關鍵礦產競爭加劇 美國拉盟友重塑供應鏈減對華依賴

國情動向 17:06 2023/10/20

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世界銀行預測，到2050年全球對鋰、銅、鎳、石墨、稀土元素等關鍵礦產的需求將增長500%。面對中國在世界礦產資源方面的主導地位，美國與盟友正調整戰略，推動合作開發礦產減低對華依賴。

美國正在持續加強對關鍵金屬供應鏈的部署。美國一位高級官員本月初表示，美國及其合作夥伴正在全球範圍內開展多達15個關鍵礦產項目，以確保電動汽車和能源轉型所需的金屬供應。

此外，今年7月，美國國防部向加拿大小型礦業公司Graphite One Inc.的子公司授予3,750萬元贈款，用於在阿拉斯加開發一個採礦項目，旨在減少美國在清潔能源所需礦物方面對中國的依賴。3月底，美國和日本簽署一項關於電動汽車電池礦物的貿易協議，對鋰、鈷、錳、鎳和石墨這些具有重要戰略意義的礦物不徵收出口關稅。

去年6月，美國宣布與加拿大、澳洲、法國、德國、英國、歐盟、日本、韓國等盟友成立「礦產安全夥伴關係」（MSP），目標是確保關鍵礦物的生產、加工和回收，謀求供應鏈穩定和多元化，以支持各國充分利用其礦產優勢實現經濟發展的能力。

從MSP的參與國家來看，加拿大和澳洲是礦產資源生產大國，日本和韓國是加工強國，美國和德國是消費大國，從而構成一個完整的產業鏈。

美國四處「找礦」，既出於自身產業發展需求，也出於所謂對華戰略競爭的需要。《人民日報》海外版引述中國國際問題研究院美國研究所副研究員龔婷表示，關鍵礦產不僅是國防工業的基礎，也是許多戰略性新興產業的原料來源。美國越來越認為，確保關鍵礦產供應鏈安全，對確保美國在新一輪科技革命中的領先地位至關重要。

龔婷說，作為全球關鍵礦產主要消費國之一，美國的多種關鍵礦產依賴進口，而且很大程度上依賴中國，這讓美國感到「風險」。因此，近年來，美國不斷開展關鍵礦產外交，推進與盟友間的政策協調和產業合作，試圖搭建一個基於意識形態和價值觀的全球供應鏈格局。

責任編輯：易燕丹

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