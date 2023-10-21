▲ 王毅以巴衝突重磅表態：中國始終站在廣大伊斯蘭國家正當訴求一邊

以巴衝突持續，以色列否認再次警告轟炸加沙醫院，要求院內人員撤離，但以方面臨國際壓力愈來愈強。中共中央政治局委員、外交部長王毅就以巴衝突作明確表態，王毅指出，在巴以衝突問題上，中方始終站在和平一邊，站在國際法一邊，站在廣大阿拉伯和伊斯蘭國家正當訴求一邊，中方反對一切襲擊傷害無辜平民和違反國際法的行為。

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中國外交部網站周六（21日）發佈，王毅前一天（20日）同馬來西亞外長贊比里（Zambry bin Abdul Kadir）通電話的內容，雙方就巴以衝突交換意見。

贊比里表示，馬方讚賞中方促進停火止戰、保護無辜平民、推動對話和談的努力，支持中方關於確保人道救援順利抵達、盡快落實「兩國方案」、實現中東持久和平的立場。期待中方為推動衝突雙方盡快回到談判桌前發揮重要作用。

王毅表示，我們今天在這裏享受和平，但是這個世界並不安寧，也不公平，還有很多無辜民眾正被死亡和苦難的陰影所籠罩。在巴以衝突問題上，中方始終站在和平一邊，站在國際法一邊，站在廣大阿拉伯和伊斯蘭國家正當訴求一邊。中方反對一切襲擊傷害無辜平民和違反國際法的行為。

王毅稱，中方支持東盟—海合會峰會剛剛就加沙地帶局勢發表的聲明。中方呼籲，在戰爭與和平面前，各方應摒棄一切地緣政治考慮，堅守人類良知，形成國際共識，盡快停火止戰，防止發生更大規模人道主義災難。

王毅指出，巴以衝突的根源在於巴勒斯坦的土地被不斷侵佔，巴勒斯坦人民建國的要求被長期忽視。解決巴以衝突的根本之策是落實「兩國方案」，實現巴勒斯坦和以色列和平共處。中方支持恢復巴勒斯坦民族的合法權利，期待巴勒斯坦問題重新回到政治解決的軌道上來，切實落實聯合國安理會多次就此通過的決議。中方願同馬方及所有愛好和平的國家加強溝通，為中東和平繼續作出努力。

中馬關係方面，贊比里祝賀中方成功舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，表示「一帶一路」倡議有利於促進地區互聯互通、鞏固國際貿易紐帶、給地區和世界發展帶來更多機遇。馬方是最早加入「一帶一路」倡議的國家之一，始終支持這一重要倡議，將繼續與中方加強對接合作。馬方期待與中方共同慶祝明年馬中建交50周年，推動兩國關係進一步發展。

王毅讚賞馬方為第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇成功舉辦作出的貢獻，表示今年是中馬建立全面戰略夥伴關係10周年，明年兩國將迎來建交50周年。中方願同馬方共同開展系列友好慶祝活動，深化高質量共建「一帶一路」合作，推動中馬命運共同體建設走深走實。

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責任編輯：連兆鋒