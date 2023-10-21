以巴衝突 | 中國特使將出席埃及開羅峰會 名單未有美國

以巴衝突持續兩周，以色列持續轟炸加沙平民設施，聯合國指加沙至今超過4100人死亡，當中70%皆為婦女和兒童。多國計劃周六（21日）稍後於埃及開羅，就巴勒斯坦問題召開特別國際會議，巴勒斯坦與阿拉伯多國、俄羅斯、歐盟多國都會派代表出席，中國亦宣佈會派團參與這次會議。但據國際傳媒報道，與會名單上並未有美國或以色列。

中國外交部周五（20日）宣佈，應埃及政府邀請，中國政府中東問題特使翟雋將出席在開羅舉行的巴勒斯坦問題峰會。中方願同國際社會一道，為緩解當前巴以緊張局勢、推動停火止戰、避免人道災難、恢復和談作出不懈努力。

路透社指，參與開羅會議的代表至今包括：

埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）

約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II）

巴林國王哈馬德（Hamad bin Isa Al Khalifa）

卡塔爾埃米爾塔米姆（Tamim bin Hamad al-Thani）

科威特王儲米沙勒（Meshal al-Ahmad al-Sabah）

中國政府中東問題特使翟雋

俄羅斯副外長博格丹諾夫（Mikhail Bogdanov）

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）

塞浦路斯總統赫里斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）

法國外長科隆納（Catherine Colonna）

英國外交發展大臣克萊弗利（James Cleverly）

挪威外交大臣艾德（Espen Barth Eide）

日本外相上川陽子

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）

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責任編輯：連兆鋒