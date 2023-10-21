▲ 以巴衝突撕裂西方社會 柏林中國使館提醒注意暴力風險

以色列與巴勒斯坦加沙地區戰爭導致大量平民傷亡，世界各地都有支持巴勒斯坦集會，西方國家內部支持以色列和支持巴勒斯坦陣營尤其壁壘分別，社會有撕裂跡象。中國駐德國柏林使館就此發佈安全提醒，指出柏林當地示威集會存在激化和暴力風險。

中國駐德國大使館周五（20日）發佈安全提醒，表示近日柏林多發當地社會群體組織的示威集會，存在激化和暴力風險。駐德使館提醒在德中國公民密切關注當地公告和媒體報道，提高防範意識，加強自我保護，避免前往人員聚集地區。盡量遠離集會活動，確保人身和財產安全。如遇緊急情況，及時報警並與使館聯繫。

柏林周三（18日）晚間出現親巴勒斯坦示威，並演化為衝突。警方表示，此次集會未經批准，一些示威者點燃煙花、焚燒路障，並向警察投擲石塊和玻璃瓶，警方則使用了水炮，至少有174人被捕，65名警察受傷。

據報道，柏林的一個猶太社區中心遭投擲兩枚燃燒彈。法蘭克福和紐倫堡等德國其他城市，也相繼發生了支持巴勒斯坦的示威。

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責任編輯：連兆鋒