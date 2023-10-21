▲ 受美國印度新香料路冷落 土耳其：加強對接中國一帶一路

美國與印度等國9月在G20峰會，宣佈打造經中東連接歐洲的「印度中東歐洲經濟走廊」（IMEC），惟這條「新香料之路」因為以巴衝突打亂以色列與沙特阿拉伯關係正常化步伐而遇挫之餘，還孤立了區內另一地緣政治大玩家土耳其。土耳其不滿新香料路把它排除，擔心自身地緣優勢遭到削弱，有意加強與中國合作，讓土耳其的「中間走廊」計劃加緊對接一帶一路。

▲ 美國打造印度—中東—歐洲經濟走廊冷落了土耳其

土耳其交通和基建部長烏拉爾奧盧（Abdulkadir Uraloglu）日前接受《日經亞洲評論》訪問，披露土耳其10月與伊拉克、阿聯酋、卡塔爾三國舉行會議，商討打造「伊拉克發展之路」（Iraq Development Road），連接波斯灣地區至歐洲巴爾幹半島，作為「IMEC的有力競爭對手」。

▲ 土耳其、伊拉克、阿聯酋、卡塔爾商討打造「伊拉克發展之路」

這個項目又有「陸上運河」之稱（Dry Canal），可將貨物從伊拉克南部港口向北運往土耳其，再經土耳其交通網絡運往歐洲。南韓大宇建設正在參與開發伊拉克巴士拉以南的大法奧港（Grand Al-Faw Port），而土耳其2015年與中國簽署合作備忘錄，讓土耳其提出的連接亞歐的中間走廊（Middle Corridor；介乎北方亞歐草原路線、南方海上絲路之間）對接一帶一路。

烏拉爾奧盧稱， 伊拉克發展之路計劃階段接近完成，土耳其、伊拉克、阿聯酋、卡塔爾四國正在討論建造和營運問題，阿聯酋、卡塔爾會提供有力的財政融資支持，而土耳其願意加強與中國一帶一路合作，並正與中方討論投資新鐵路項目，亦有邀請日本參與。

▲ 土耳其中間走廊與中國一帶一路高度重合

報道又提及，土耳其國際運輸商協會主席厄澤爾（Alper Ozel），9月中在伊斯坦布爾舉行的一個物流論壇上直言，其他國家正在走出來命名新的經濟走廊（指新香料路），土耳其需要迅速行動。「鄂圖曼帝國衰落的一大原因，就是因為蘇伊士運河開通之後，絲綢之路受到荒廢。」他呼籲強化中間走廊角色，這條經土耳其與中亞國家連接中國與西方的走廊，正正與一帶一路重合。

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責任編輯：連兆鋒