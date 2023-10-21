  • 23°C
香港時間 : 20231021日 (週六) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中澳關係解凍新跡象 澳洲：沒必要取消中企達爾文港租約

國情動向 14:17 2023/10/21

分享：

分享：

中澳關係解凍新跡象 澳洲：沒必要取消中企達爾文港租約

中澳雙邊解凍出現最新跡象。澳洲政府向中國公司繼續租賃澳洲北部達爾文港開出綠燈，結束中澳就此長達8年的拉扯。

中國月中宣佈被控違反國安法、在內地扣押3年的澳籍華裔記者成蕾刑滿，驅逐出境。連同中國8月宣佈終止對澳洲進口大麥的「雙反」措施，外界相信，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）訪問中國的障礙已差不多完全掃除。阿爾巴尼斯9月在東盟峰會上亦曾確認，會於年內訪華。

澳洲總理辦公室周五（20日）發表聲明，表示沒有必要改變或取消，澳方與中國山東嵐橋集團簽署的達爾文港租賃合同，因為有足夠的保障措施來管控任何安全風險。「達爾文港周邊安全的監控會繼續執行。澳洲人可以相信自己的安全不會受到損害，同時確保澳洲仍然是吸引外國投資的有競爭力的目的地。」

澳洲北領地政府2015年以5.06億澳元價格，將達爾文港租給嵐橋集團99年，美國當時向澳洲表達擔憂。而中澳關系在澳洲莫里森（Scott Morrison）政府期間降至低點，澳方2021年宣佈調查達爾文港合同，並威脅迫使中企退出。阿爾巴尼斯2022年上台後啟動了第二次審查。

被扣押3年 澳籍華裔記者成蕾獲釋返澳

中澳關係 | 阿爾巴尼斯稱獲邀年底訪華

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中國 澳洲 達爾文

下一篇文章

受美國印度新香料路冷落 土耳其：加強對接中國一帶一路
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款