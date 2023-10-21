▲ 中澳關係解凍新跡象 澳洲：沒必要取消中企達爾文港租約

中澳雙邊解凍出現最新跡象。澳洲政府向中國公司繼續租賃澳洲北部達爾文港開出綠燈，結束中澳就此長達8年的拉扯。

中國月中宣佈被控違反國安法、在內地扣押3年的澳籍華裔記者成蕾刑滿，驅逐出境。連同中國8月宣佈終止對澳洲進口大麥的「雙反」措施，外界相信，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）訪問中國的障礙已差不多完全掃除。阿爾巴尼斯9月在東盟峰會上亦曾確認，會於年內訪華。

澳洲總理辦公室周五（20日）發表聲明，表示沒有必要改變或取消，澳方與中國山東嵐橋集團簽署的達爾文港租賃合同，因為有足夠的保障措施來管控任何安全風險。「達爾文港周邊安全的監控會繼續執行。澳洲人可以相信自己的安全不會受到損害，同時確保澳洲仍然是吸引外國投資的有競爭力的目的地。」

澳洲北領地政府2015年以5.06億澳元價格，將達爾文港租給嵐橋集團99年，美國當時向澳洲表達擔憂。而中澳關系在澳洲莫里森（Scott Morrison）政府期間降至低點，澳方2021年宣佈調查達爾文港合同，並威脅迫使中企退出。阿爾巴尼斯2022年上台後啟動了第二次審查。

被扣押3年 澳籍華裔記者成蕾獲釋返澳

中澳關係 | 阿爾巴尼斯稱獲邀年底訪華

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責任編輯：連兆鋒