  • 25°C
香港時間 : 20231022日 (週日) 11:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地官媒指富士康多地企業被查 涉稅務及用地

社會熱點 10:51 2023/10/22

分享：

分享：

據內地官媒《環球時報》，稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。學者受訪時稱，台企在大陸分享發展紅利、應承擔相應的社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。

廈門大學台灣研究院副院長張文生表示，有關部門對任何涉嫌存在違法違規行為的企業進行稅務稽查、用地情況調查，屬於正常的依法行政，合情合理合法。富士康旗下企業有義務積極配合稽查、調查，若確有違法違規行為，應認錯認罰、加緊整改。

【台灣大選】郭台銘以獨立參選人身份 參加2024大選

張文生表示，祖國大陸歷來歡迎、支持台商到大陸投資，依法保護台商台企合法正當權益。近年來，有關部門出台一系列給予台胞台企同等待遇的政策措施，讓其更好分享新時代大陸發展機遇，在大陸投資建廠的台企普遍受益。作為指標性台資企業，富士康更是獲利良多，在大陸做大做強，旗下「工業富聯」還在A股主板上市，並反哺母公司鴻海集團。

他強調，包括富士康在內，台資企業在大陸分享發展紅利、獲得長足發展的同時，也應承擔相應的社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。

富士康官網顯示，該公司1974年在台灣創辦，1988年投資中國大陸，目前在大陸有40餘個園區。另外，富士康（鴻海）創辦人郭台銘宣布參加明年台灣大選。

台灣大選 | 郭台銘副手公佈 為女藝人賴佩霞

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 稅務 鴻海 富士康 環球時報 兩岸關係 台灣 中國

上一篇文章

工人於原料倉小便 青島啤酒指已報警並封存材料

下一篇文章

中國管制石墨出口 影響有多大？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款