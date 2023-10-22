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澳總理下月訪華 中國同意速審葡萄酒關稅

國情動向 11:47 2023/10/22

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中澳關係出現一系列解凍跡象。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）今日發聲明稱，將於11月4日至7日訪華，並與中國國家主席習近平和國務院總理李強會晤。聲明還指，澳中兩國已同意暫停世貿中關於葡萄酒的爭端，中國將對澳洲葡萄酒關稅快速審查。

聲明中說，澳中穩定關係符合兩國的利益。兩國之間的貿易，以及強大的社區、文化和商業聯繫，為雙方都帶來重大利益。中國仍是澳洲最大貿易夥伴，幾乎佔貿易總額的三分一。政府一直在努力消除貿易障礙。

在阿爾巴尼斯訪華期間，將和中方討論一系列領域的合作，包括經濟聯繫、氣候變化和澳中人民之間的聯繫。

這將是阿爾巴尼斯首次訪華，也是澳洲總理自2016年後首度訪華。

澳中外交關係於前任自由黨政府期間惡化。中國商務部2021年3月26日宣布，認定澳洲進口葡萄酒存在傾銷行為，自3月28日起對澳洲進口葡萄酒開徵反傾銷稅，為期長達5年，稅率自116.2%起跳，最高達218.4%。為中國對澳洲實施的一系列貿易制裁之一。由於中國當時是澳洲葡萄酒最大進口國，這項制裁導致澳洲葡萄酒產業陷入困境。澳洲此後也向世界貿易組織（WTO）就此事提出仲裁申訴。

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責任編輯：尹航

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