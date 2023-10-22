人行潘功勝：及時採取措施 防股市債市匯市風險傳染

人行行長潘功勝談到6個方面的下一步工作考慮，其中一方面是著力維護金融市場穩健運行。引導穩定金融市場行為和預期根據市場形勢及時採取措施，防範股票市場、債券市場、外匯市場風險傳染，保障金融市場穩健運行。

受國務院委托，潘功勝昨日（21日）在第十四屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議上，就2022年第四季度以來金融工作情況作報告。關於下一步工作考慮，他提到六方面，分別是：

繼續實施穩健的貨幣政策

全面加強和完善金融監管

持續提高金融服務實體經濟的能力

不斷深化金融改革和對外開放

積極穩妥防範化解金融風險

著力維護金融市場穩健運行

在著力維護金融市場穩健運行方面，潘功勝談到人民幣匯率、債市和股市，強調要維護外匯市場穩健運行，保障金融市場穩健運行。

進一步推動活躍資本市場、提振投資者信心的政策措施落實落地，從投資端、融資端、交易端、改革端協同發力，不斷激發市場活力。 穩妥化解大型房地產企業債券違約風險，強化城投債券風險監測預警和防範。 「穩預期、防超調」，加強外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理，發揮市場在匯率形成中的決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，防範跨境資金異常波動風險，維護外匯市場穩健運行。 引導穩定金融市場行為和預期，根據市場形勢及時採取措施，防範股票市場、債券市場、外匯市場風險傳染，保障金融市場穩健運行。

在繼續實施穩健的貨幣政策方面，潘功勝說，要持續深化利率市場化改革，釋放貸款市場報價利率（LPR）改革紅利，有效發揮存款利率市場化調整機制作用，進一步推動金融機構降低實際貸款利率，降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本。

大摩：外資撤離A股前所未有 勿趁低吸納

內地10月LPR續按兵不動 未來下調仍有空間

在積極穩妥防範化解金融風險方面，對地方融資平台債務風險，堅持分類施策、突出重點，統籌協調做好金融支持融資平台債務風險化解工作，壓實地方政府主體責任，推動建立化債工作機制，落實防範化解融資平台債務風險的政策措施；按照市場化、法治化原則，引導金融機構依法合規支持化解地方債務風險；建立統計監測體系，加大政策落實力度。對房地產市場風險，按照因城施策原則，指導各地精準實施差別化住房信貸政策，加大保交樓金融支持力度，一視同仁支持房地產企業合理融資需求，保持房地產融資平穩。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道