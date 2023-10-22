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前財長指出中國經濟三挑戰 但仍將是世界最重要增長引擎

國情動向 14:59 2023/10/22

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樓繼偉在全球財富管理論壇·2023上海蘇河灣大會上發言

中國前財長樓繼偉今日（22日）在全球財富管理論壇·2023上海蘇河灣大會上表示，當前中國經濟面臨消費增長乏力、房地產行業處於拐點、地方債務風險三大挑戰。但中國經濟長期向好的基本面沒變，仍將是世界經濟最重要的增長引擎。他預計，中國今年能實現5%左右的經濟增長目標。

樓繼偉表示，今年初，中國經濟逐步從疫情期間的特殊狀態恢復過來，景氣度明顯回暖，預計全年能夠實現年初預計的5%左右的經濟增長目標。從長期來看，中國作為一個擁有14億多人口的大國和世界第二大經濟體，市場規模龐大、基礎設施完善、產業配套較為完整，中國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變，仍將是世界經濟最重要的增長引擎。

尤其是近年來，數字經濟、清潔能源、鋰電池、新能源汽車等領域的新動能不斷積聚，帶動中國經濟朝著數字化、智能化、綠色化的方向轉型升級。

內地9月樓價按年續跌0.1% 按月跌0.2%

他也指出，要客觀看到當前中國經濟運行面臨的若幹困難挑戰。例如，

  • 居民消費增長依然乏力，導致國內經濟循環仍然不夠壯大和活躍
  • 房地產等一些重要產業正在經歷周期性、制度性拐點，供需格局發生根本性變化，亟待轉型發展
  • 地方政府隱性債務等領域風險隱患較多，防範化解債務風險面臨壓力

在他看來，一方面，金融要更好地服務實體經濟。為實體經濟服務是金融的天職，在複雜多變的形勢下，金融要全面擔當和作為，助力穩定經濟運行，促進全球合作，在科技創新、產業發展、經濟社會綠色低碳轉型等方面發揮更加積極的作用。另一方面，金融要更好地促進國際經貿交往和全球合作。

他說，中國將持續推動各國各方共享大市場機遇、共享開放機遇、共享深化國際合作機遇，中國依然是各國企業和金融機構共謀發展的沃土。

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責任編輯：尹航

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