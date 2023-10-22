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中東問題特使翟雋：支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利

國情動向 17:30 2023/10/22

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中國政府中東問題特使翟雋週六（21日）在埃及出席巴勒斯坦問題開羅和平峰會。他表示，中國將繼續同國際社會有關各方一道，為盡早平息加沙戰火、支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利、落實「兩國方案」、實現中東持久和平安全而不懈努力。據中國外交部公佈的參會者，不包括美方人員。

翟雋在發言中表示，中方高度關注巴以衝突形勢發展，對巴以衝突急劇升級、導致大規模平民傷亡和人道危機深感憂慮，譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的做法，敦促立即停止進一步激化局勢的軍事行動，開辟人道救援通道。

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翟雋強調，國際社會應當秉持客觀公正，拿出實際舉措。聯合國應當盡快推動召開更加權威、更有影響、更大範圍的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

他表示，巴以衝突持續升級，再次證明巴勒斯坦問題不能被忽視和遺忘。解決巴以衝突循環往複的根本出路是落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現巴以和平共處。中國將繼續同國際社會有關各方一道，為盡早平息加沙戰火、支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利、落實「兩國方案」、實現中東持久和平安全而不懈努力。

埃及、巴勒斯坦、阿聯酋、英國、法國、德國、日本、巴西、俄羅斯等31國元首、政府首腦、外長或高級別代表以及聯合國、阿盟、非盟、歐盟等國際和地區組織負責人與會。

翟雋晤俄副外長 冀中俄推動以巴局勢降溫並恢復和談

責任編輯：尹航

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