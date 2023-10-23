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中國駐菲使館就菲船擅闖仁愛礁海域提嚴正交涉

國情動向 15:03 2023/10/23

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中國和菲律賓繼續互相指責雙方船隻在南海仁愛礁碰撞事件。中方向菲方提出嚴正交涉，敦促菲方盡快拖走非法坐灘軍艦；菲方則傳召中國大使提出抗議，警告中方持續阻礙補給，可能會有災難後果。

據中國海警發布片段，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，執意派出2艘運輸船和2艘海警船擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向非法坐灘軍艦運送違規建築物資。

中國駐菲律賓使館首席館員周志勇公參會見菲外交部部長助理兼亞太司司長艾琳，就菲方船隻周日擅闖仁愛礁海域向菲方提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。

周強調，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是中國領土。中方再次敦促菲方重視中方關切，信守承諾，停止在海上滋事挑釁，停止采取危險舉動，停止對中方無端攻擊抹黑，盡快拖走非法坐灘軍艦，避免破壞南海的和平與穩定，損害本地區國家的共同利益。

菲律賓較早時表示，已經召見中國駐菲律賓大使，呼籲中國停止挑釁行動，又警告中國繼續試圖阻止菲方的補給任務，可能會帶來災難性後果。

中菲船隻於仁愛礁附近擦碰 中方批菲惡意碰瓷

指菲律賓在仁愛礁侵犯中國領土主權 中方重申五點聲明

責任編輯：易燕丹

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