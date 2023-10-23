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國家隊再出手救市 中央匯金買入ETF

經濟脈搏 19:39 2023/10/23

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國家隊中央匯金再出手，繼增持四大行後，今日再買入交易型開放式指數基金（ETF）。

據中央匯金公司公告，今日買入交易型開放式指數基金（ETF），並將在未來繼續增持。

此前，時隔八年，匯金4.77億元（人民幣，下同）增持四大行，還表示擬在未來6個月內繼續增持。在2015年股市大波動的時候，中央匯金公司曾入市救場，耗資200億元增持四大行，還在市場上大量買入像50ETF、180ETF和300ETF。

《中國基金報》引述分析指出，從效果上看，單純增持四大行的效果可能會弱一些，畢竟影響的股票數量很少，其起到的主要作用是托底指數以及增強投資者信心。但是當時的通過買入ETF的方式，金額比買四大行大得多。

由於ETF是買入一籃子股票，所以，匯金公司買入ETF相當於是間接地買入一籃子股票，其買入的股票面大得多，所得到的市場影響面與效果也要好得多。

消息發布後，富時A50期貨指數期短線拉升，現漲0.3%。

A股今日延續跌勢，上證綜指連續4個交易日下挫，低見2923點，收報2939點，跌1.47%，創2022年10月31日以來新低；深成指收報9425點，跌1.51%；創業板指收報1864點，跌1.69%。兩市成交總額縮至7211億元。因港交所休市，滬深港通暫停。

A股下行 三大指數集體收跌逾1%

提振A股市場 「國家隊」匯金公司增持四大行

責任編輯：袁瑋婧

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A股下行 三大指數集體收跌逾1%
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