以巴衝突 | 翟雋訪埃及：支持開闢加沙人道援助走廊

據外交部網站，昨日（22日），中國政府中東問題特使翟雋在訪問埃及並出席巴勒斯坦問題開羅和平峰會期間，會見埃及外交部巴勒斯坦事務部長助理烏薩瑪。

▲ 中國政府中東問題特使翟雋會見埃及外交部巴勒斯坦事務部長助理烏薩瑪

翟雋表示，中方讚賞埃方為主辦峰會作出的巨大努力和重要貢獻。巴以衝突急劇升級，導致大規模平民傷亡和人道主義危機，中方對此深感憂慮。當務之急是停火止戰，儘快開闢人道救援通道，有效緩解加沙民眾的苦難。

中國支持埃及開闢加沙人道援助走廊，已經並將繼續向加沙民眾提供緊急人道援助。中埃在巴勒斯坦問題上立場相近，中方願同埃方共同推動國際社會形成促和合力，使巴勒斯坦問題早日重回政治解決軌道。

此前一日，翟雋在埃及會見阿拉伯聯盟秘書長蓋特，就當前巴以局勢交換意見。翟雋表示，中方對巴以衝突造成大量平民傷亡、人道形勢急劇惡化感到痛心，呼籲儘快停火止戰，開展人道救援，防止人道主義災難發生。

▲ 中國政府中東問題特使翟雋會見阿盟秘書長蓋特

中方認為，武力不是解決問題之道，以暴制暴只會陷入冤冤相報的惡性循環，給政治解決巴勒斯坦問題製造障礙。巴問題的根源在於巴獨立建國的夙願遲遲未能實現，在「兩國方案」基礎上重啟和談，是打破巴以衝突惡性循環的唯一出路。中國同阿盟在巴勒斯坦問題上立場相近，中方堅定支持阿盟在這一問題上發揮重要作用，支持有關阿拉伯國家開展斡旋，推動局勢儘快降溫。

以巴衝突 | 中國特使將出席埃及開羅峰會 名單未有美國

中東問題特使翟雋：支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利

責任編輯：袁瑋婧