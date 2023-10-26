內地明年除夕不放假引爭議 胡錫進：全社會配合就是假日

內地昨日公布明年假期安排，農曆春節將連續放假8天，惟除夕（2024年2月9日）並不放假，國務院僅表示，鼓勵用人單位將除夕放假納入帶薪年休假安排。安排一出引發網民熱議，不少網民對除夕不放假表示無法接受。

國務院辦公室公布，2024年2月10至17日（初一至初八）放假調休，2月9日除夕不放假，鼓勵各單位結合有薪年休假等制度落實，安排員工在當天休息。

國家發改委發文指，本次放假有5大特點，包括連休9天，是史上最長春節假期；不得不調，但更加人性化更具靈活性；最小干預，儘量不打亂人們的正常生活節奏；長短結合，更好滿足群眾出遊要求和休假期盼；鼓勵落實帶薪年休假，更好保障群眾休息權益。

中國宏觀經濟研究院研究員邢偉也表示，總體而言，調休比不調休好，而且是不得不調。如果不做調休，基本上每年都會出現部分節假日與雙休日之間間隔1個工作日、造成節假日「碎片化」等情況。

惟網民並不買單，除夕不放假衝上微博熱搜，不少網民指除夕本就是春節最重要的一環，雖然近年儀式感已經越來越淡，但除夕不在官方假期內仍令人震驚。有網民指出，至少是方案制定者和批覆方案的人既不關心人有沒有真正得到休息和團聚，也不關心傳統文化有沒有真正得到繼承空間，這些都只是好用的名義。人的感受和傳統文化的存續都顯得那麼不重要。

前《環球時報》總編輯胡錫進發文指，國務院公開鼓勵各個單位結合年假制度自行安排職工在年三十也放假。而且交通部做出明確響應，高速公路從年三十到初八9天免費通行。這些都是非常明確的信號：國家希望全社會一起配合，把年三十儘量作為假日保留下來，為之後國家正式將年三十重新納入公共假日進行鋪墊。

他強烈呼籲全社會都響應並跟上國務院發出的這些信號，最大限度地把年三十這天過成最大多數人的假日。

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內地公佈2024公眾假期 鼓勵落實帶薪休假

責任編輯：袁瑋婧