王毅晤美國加州州長 籲續走在中美地方合作前列

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在京會見美國加利福尼亞州州長紐森。王毅表示，州同中國交流合作為雙方帶來實實在在利益，希望加州繼續走在中美地方合作前列，為推動美方客觀友善看待中國發展振興、重歸理性務實對華政策發揮建設性作用。

王毅表示，加州長期以來同中國保持友好合作關係。州長先生此次中國之行可謂是一次夯實基礎、播撒希望、開闢未來的破冰之旅。時間和事實會證明，此訪符合加州民眾的願望，符合美國人民的利益，符合國際社會的期待。祝願此訪取得圓滿成功，推動中國同加州互利合作邁上新的台階，增進中美兩國人民的相互了解，並為改善和促進中美關係發揮重要建設性作用。

王毅強調，美中利益高度融合，加州同中國交流合作為雙方帶來實實在在利益，希望加州繼續走在中美地方合作前列，為推動美方客觀友善看待中國發展振興、重歸理性務實對華政策發揮建設性作用。雙方攜手應對氣候變化等全球性挑戰，是中美兩個大國理應承擔的國際責任，也順應了國際社會的迫切需要和普遍期待。

紐森表示，我此次來華是為了和平，為了合作，也是為了友誼。作為4年來首位訪華的美國州長，期待此訪開啟美中地方交流合作的新篇章。加州同中國交往歷史悠久、淵源深厚，未來也緊密相連。美中「脫鈎」不是理性選擇，「仇亞」情緒必須反對。我們讚賞中國取得舉世矚目發展成就，樂見中國繼續在世界上取得成功。無論形勢如何變化，加州將繼續是中國的可靠夥伴，願同中方加強氣變、創新、人文等各領域合作，共促發展繁榮。

國家主席習近平今日也會見了紐森。

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責任編輯：袁瑋婧