以巴衝突 | 中俄否決美國起草的聯合國安理會決議

俄羅斯和中國週三（25日）否決美國起草的聯合國安理會關於以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在加沙地帶的戰爭的決議。中國常駐聯合國代表、特命全權大使張軍表示，這份決議草案混淆基本是非、缺乏應有共識，無助於解決問題。

路透社指，這份由美國起草的決議草案旨在解決加沙日益惡化的人道主義危機，呼籲停止暴力，允許援助進入。除了中俄之外，阿聯酋也投了反對票，10個成員國投贊成票，2個成員國棄權。

張軍在解釋性發言中說，中方投反對票的立場基於事實，基於法律，基於良知，基於正義，也基於來自全世界、特別是阿拉伯國家的強烈呼聲。

張軍說，上周三，一項聚焦巴以衝突人道局勢、強調保護平民、得到絕大多數安理會成員支持的決議草案，由於遭到否決而未能通過。美國在周六傍晚提出一項新的決議草案，這項草案拋開各成員既有共識，納入許多尚存重大分歧、遠遠超出人道範疇的內容。中國、俄羅斯、阿聯酋、巴西等多個成員對案文提出修改建議。但提案國無視各方重大關切，僅對決議作出象徵性改動，即將決議草案印藍，推動安理會進行表決。

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張軍說，從內容上看，這一草案嚴重失衡、混淆基本是非。從做法上看，這一草案匆匆出台，缺乏應有共識。從效果上看，這一草案沒有反映全世界關於停火止戰等最強烈呼聲，無助於解決問題。基於此，這一草案顯然不具備獲得通過的條件。

他強調，中方絕不是反對安理會採取行動，亦絕不是對傷害平民的行為無動於衷。中國在巴勒斯坦問題上沒有私利。只要有利於和平，中方都堅定支持；只要有助於巴以和解，中方都盡力而為。

責任編輯：尹航

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