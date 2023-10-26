習近平沒見耶倫卻見加州州長 美媒指北京頻發訊號

國家主席習近平周三（25日）會見來訪的美國加州州長紐森（Gavin Newsom），雙方談及中美關係和氣候問題。美媒指出，這或是北京向美國發出訊號，即習近平將赴美出席APEC峰會並與美國總統拜登會面。

習近平會見美國「地方官」

外界一直關注習拜會能否成行，但兩國官方迄今為止尚未作出公開確認。

綜合美媒報道，紐森訪華本只是一次普通的例行外事活動，習近平會見紐森確實讓外界感到吃驚。與之形成對比的是，今年早些時候，美國財政部長耶倫訪華期間沒有和習近平見面。美國總統氣候特使克里今年七月訪華的時候也只會見了中國外長王毅和中國國家副主席韓正，沒有見到習近平。報道形容，紐森這位地方官到北京訪問見到習近平，算是超規格待遇，顯然是習近平向白宮傳達願意與拜登會晤的訊號。

美聯社說，紐森這次到北京主要是推動氣候合作的議題，但中國官員在與紐森的閉門會議開始前卻談論中美關係。他們的著眼點顯然是為了中國外長王毅周四對美國的訪問。

紐森在會見習近平之後表示，他這次有機會與習近平專門討論了氣候變化問題，討論的內容深入而具有「實質性」。此外，紐森表示，他還與習近平討論了以色列問題和毒品芬太尼問題。

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紐森說，「除非美國和中國共同合作，否則我們不會在氣候問題上取得任何進展。」

中國官媒新華社報道說，習近平在會談中表示，美中關系發展到今天，成果來之不易。中方會繼續朝著這個方向努力，也希望美方同中方相向而行。習近平還說，在綠色發展和應對氣候變化等領域，兩國有著巨大的合作潛力。

此外，習近平稍早前在北京會晤到訪的美國國會參議院多數黨領袖、民主黨人舒默(Chuck Schumer)，重提有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞。在發給美中關係全國委員會年會的賀信中，習近平說，中美作為世界兩個大國，能否找到正確的相處之道，事關世界和平與發展，事關人類的未來。

責任編輯：尹航

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