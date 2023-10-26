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出口管制失效？華為Mate 60 Pro芯片據報用ASML設備製造 

社會熱點 12:44 2023/10/26

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華為Mate 60 Pro芯片據報用ASML設備製造。

彭博社引述知情人士報道，中國電訊設備生產商華為的新款智能手機Mate 60 Pro，是採用荷蘭芯片公司艾司摩爾（ASML）的設備製造。

報道指，Mate 60 Pro所搭載的先進處理器，是由中芯國際以ASML的DUV光刻機搭配其他公司的工具製造，但未有跡象表明，ASML的銷售違反了美國的出口管制措施。這意味著歐洲企業實施的管制措施，恐怕已難以阻止中國在芯片製造上取得進步。

美國一直與日本和荷蘭合作，阻止中國獲得Mate 60 Pro搭載的7納米芯片這類先進半導體技術，以遏制中國的科技發展，並獲得軍事優勢。

儘管面臨大規模限制，華為仍於8月悄然推出具有5G功能和先進處理器的新款智能手機。TechInsights拆解後發現，該手機的芯片由中芯國際生產，意味著其製造能力已遠遠超出美國試圖阻止中國達到的技術水平。

外界質疑中芯國際為何能夠造製造出這款芯，以及由華府主導的管制措施成效如何。中芯國際和ASML暫未回覆置評請求。

ASML上周發布的資料顯示，該公司今年來自中國市場的業務激增，因為當地芯片製造商趕在美國出口新規在明年全面生效之前，大舉下單。第3季中國佔ASML銷售額的46%，而之前一季為24%，今年前三個月更是只有8%。

華為手機內地單周市佔率升至19.4% 超越蘋果

華為新機技術突破 恐觸發美國更嚴厲制裁？

責任編輯：易燕丹

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