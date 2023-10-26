如何防以哈衝突擴大 料是王毅訪美焦點

中俄周三（25日）否決了美國起草的聯合國安理會關於以色列和哈馬斯在加沙地帶的戰爭的決議草案，中方代表稱該草案無助於解決問題，彰顯中美對如何解決以巴衝突存明顯分歧。但中美亦存在共同利益，分析指，中美都希望防止今次中東衝突擴散、蔓延。中國外長王毅已踏上訪美行程，中美高層在以巴局勢上的討論成為外界關注焦點。

王毅：各國有自衛權 但應遵守國際人道法

事實上，避免更廣泛的戰爭符合中美雙方的共同利益。在美國方面，並不希望和中東大國伊朗爆發直接對抗，這樣會導致全球油價上漲。而作為主要石油購買國的中國也不樂見衝突蔓延。 美國希望中國對伊朗施加影響力。

中國人民大學國際關係教授時殷弘表示，美國在中東局勢上能夠對中國抱有認真而實際期望的，幾乎只有讓北京對伊朗施加影響力這一點。

但中國會否運用這種影響力仍有待觀察。華盛頓戰略與國際研究中心中東項目負責人Jon Alterman預計，當加沙衝突解決時，中國會希望在談判桌上有一席之地，但他們覺得沒有太大必要或能力來加速解決。時殷弘也提到，美國在伊朗問題上的立場遠不能被中國所接受，反之亦然。在這個問題上相互妥協的空間可能太有限，以至於沒有任何意義。

以巴衝突 | 中俄否決美國起草的聯合國安理會決議

王毅分別與以巴外長通話 巴外長感謝堅定站巴國人民一邊

值得一提是，王毅行前，中方在以巴衝突上的立場似有鬆動。王毅周一（23日）分別與巴勒斯坦外長和以色列外長通電話，表示各國有自衛權，但強調應遵守國際人道法。

王毅此次訪美會與美國國務卿布林肯會面。稍早前布林肯與王毅通話時，已要求他利用北京對伊朗的影響力來確保衝突不會擴大。

責任編輯：尹航

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