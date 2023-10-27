國務院前總理李克強突發心臟病逝世 享年68歲（附訃告全文）

國務院前總理李克強因突發心臟病逝世，享年68歲。

訃告全文

央視新聞報道，中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強同志，近日在上海休息，2023年10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。

中共中央、全國人大常委會、國務院及全國政協發訃告指，李克強是中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人。他的一生，是全心全意為人民服務的一生，是獻身於共產主義事業的一生。他的逝世，是黨和國家的重大損失。「我們要化悲痛為力量，學習他的革命精神、崇高品德和優良作風，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。」

1955年出生的李克強是安徽定遠人，在北京大學法律系和經濟學院經濟學專業畢業，之後在共青團工作長達15年，曾任共青團中央書記處第一書記等職。

至1998年，李克強轉到地方工作，出任河南省委副書記、代省長，翌年以44歲之齡晉升省長，是當年全國最年輕的省長。期間河南因「賣血經濟」導致愛滋大規模傳播，李克強入主後接手這個難題。2004年，李克強調任遼寧，出任遼寧省委書記，以「國有企業改革、解決勞工問題」作為代表政績，贏得各界對其「經濟推手」的印象。

2007年李克強在中共十七大晉升為中共中央政治局常委，排名第七，是當時最年輕的政治局常委；翌年擔任國務院副總理，成為國家級領導人。2012年李克強連任中央政治局常委，次年升任國務院總理，直至今年卸任。

李克強今年三月發表任內最後一份政府工作報告時表示，「我們所面臨的形勢依然複雜嚴峻，困難和挑戰依然很重，我和我的同事們會以鍥而不捨的精神恪盡職守，用實幹來踐行承諾。」

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責任編輯：袁瑋婧

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