  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 02:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國務院前總理李克強突發心臟病逝世 享年68歲（附訃告全文）

即時中國 08:36 2023/10/27

分享：

分享：

國務院前總理李克強因突發心臟病逝世，享年68歲。

訃告全文

央視新聞報道，中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強同志，近日在上海休息，2023年10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。

中共中央、全國人大常委會、國務院及全國政協發訃告指，李克強是中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人。他的一生，是全心全意為人民服務的一生，是獻身於共產主義事業的一生。他的逝世，是黨和國家的重大損失。「我們要化悲痛為力量，學習他的革命精神、崇高品德和優良作風，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。」

1955年出生的李克強是安徽定遠人，在北京大學法律系和經濟學院經濟學專業畢業，之後在共青團工作長達15年，曾任共青團中央書記處第一書記等職。

至1998年，李克強轉到地方工作，出任河南省委副書記、代省長，翌年以44歲之齡晉升省長，是當年全國最年輕的省長。期間河南因「賣血經濟」導致愛滋大規模傳播，李克強入主後接手這個難題。2004年，李克強調任遼寧，出任遼寧省委書記，以「國有企業改革、解決勞工問題」作為代表政績，贏得各界對其「經濟推手」的印象。

2007年李克強在中共十七大晉升為中共中央政治局常委，排名第七，是當時最年輕的政治局常委；翌年擔任國務院副總理，成為國家級領導人。2012年李克強連任中央政治局常委，次年升任國務院總理，直至今年卸任。

李克強今年三月發表任內最後一份政府工作報告時表示，「我們所面臨的形勢依然複雜嚴峻，困難和挑戰依然很重，我和我的同事們會以鍥而不捨的精神恪盡職守，用實幹來踐行承諾。」

李克強逝世｜上任前訪港 說香港在改革開放中不可替代

李克強逝世｜「克強經濟學」治國 任內GDP年均增長6.2%

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

國防 地緣政治 外交 中共中央政治局 中國共產黨 政治 心臟病 李克強 人大常委 中國

下一篇文章

中俄利益交錯 「無上限」關係還能為中國帶來甚麼？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款