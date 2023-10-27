李克強逝世｜上任前訪港 說香港在改革開放中不可替代

▲ 李克強在2011年訪港。

李克強在2011年8月以中央政治局常委兼副總理身份訪問香港3天，會見時任特首曾蔭權及管治班子、中央駐港機構負責人，也接觸了香港各界人士。李克強返京前概括訪港之行，指香港在改革開放中的重要作用不可替代，並提到內地和香港合作潛力很大，無論形勢如何變化，「一國兩制」下的香港都具有保持繁榮穩定的強大生命力。

李克強8月16日上午抵港，他在機場發表講話指，他這次帶來中央政府支持香港的新措施，在港期間會多走走、多看看、多聽聽，深化內地和香港的經貿合作。當日下午，他在曾蔭權等陪同前往長者地區中心、護理安老院和居民家庭，親切看望香港市民，也參觀了香港房屋委員會展覽中心，瞭解香港公共房屋規劃與建設情況，並與工商及專業界團體代表座談。

翌日出席在會展中心舉行的國家「十二五」規劃與兩地經貿金融合作發展論壇，李克強在論壇上發表主題演講，強調保持香港長期繁榮穩定，事關國家與香港的根本利益，是全體中華兒女的共同期盼。 只要內地和香港攜手努力，就一定能夠實現這兩個長期的目標。他代表中央宣布36條撐港措施，涵蓋金融、經貿、交通、旅遊、食物到區域經濟合作等各個方面。

8月18日李克強會見中央駐港機構和主要中資機構負責人，然後在特區官員陪同下往機場坐專機返京，他在機場向媒體概括訪港之行：

這次來香港，感受最深的可以概括為三句話：一是香港在祖國改革開放中的重要作用不可替代，內地和香港合作發展領域廣闊，有很大潛力; 二是香港同胞勤勞智慧，香港社會開放多元，充滿著生機活力; 三是無論形勢如何變化，「一國兩制」的香港具有應對挑戰、保持繁榮穩定的強大生命力。 我們有理由相信，香港的明天一定會更好！

責任編輯：陳建錫