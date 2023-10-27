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李克強逝世 | 曾指內地6億人月收僅1000元 主張地攤經濟

國情動向 09:38 2023/10/27

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中國前總理李克強因突發心臟病搶救無效，今日（27日）凌晨在上海逝世，享年68歲。李克強曾在疫情下2020年的「兩會」記者會上稱，內地有6億人口的每個月收入只有1000元人民幣左右，政府應把保障困難民眾的基本民生放在極重要位置。之後，他提出地攤經濟是人間煙火、中國生機。

2020年兩會因疫情而延後至5月召開。在5月28日十三屆全國人大三次會議記者會上，李克強表示，中國有6億中低收入及以下人群，他們平均每個月收入在1000元左右，在一個中等城市可能租房都困難，現在又碰到疫情，疫情過後民生為要。他此番言論引發海內外輿論熱議。

【中國經濟】李克強：中國6億人月入1000元 租房都有困難

【中國經濟】回應6億人月入1千元 統計局：有數據印證 反映基本國情

李克強表示，怎樣保障困難民眾和受疫情影響的新的困難民眾的基本民生，政府應把這項工作放在極為重要的位置。目前採取的紓困政策有相當一部分就是用於保障基本民生的。

指出6億人月入1000元後的幾天，李克強赴山東煙台考察，在一個熟食攤前問攤主疫情期間受了多大影響、是否享受到房租減免，員工工資能否照發等。

李克強表示，地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和「高大上」一樣，是中國的生機。他稱，市場、企業、個體工商戶活起來，生存下去，再發展起來，國家才能更好，會給予支持。

【地攤經濟】急降溫而非急叫停 因官媒也承認擺攤能促就業

【地攤經濟】李克強倡地攤經濟威力有多大？或撐出5000萬人就業

責任編輯：尹航

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