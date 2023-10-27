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李克強逝世 | 「克強指數」因他為名 用三個指標透視經濟

國情動向 09:49 2023/10/27

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中國前總理李克強因突發心臟病搶救無效，今日（27日）凌晨在上海逝世，享年68歲。李克強是北京大學法律系和經濟學院經濟學專業畢業，在職研究生學歷，法學學士、經濟學博士學位。他曾指自己更喜歡通過耗電量、鐵路貨運量和銀行貸款發放量等三項指標來追蹤經濟動向，之後被概括為「克強指數」。

2007年，時任遼寧省委書記的李克強向來訪的美國客人坦言，他更喜歡通過耗電量、鐵路貨運量和銀行貸款發放量等三項指標來追蹤經濟動向。受此啟發，2010年，英國《經濟學人》雜誌將這三項指標加以綜合加權處理，形成一個新的指數，即「克強指數」。

據官媒早前報道，通常，人們都習慣透過GDP看經濟狀況的好與壞。但GDP往往存在難以反應人均生活水平、容易在層層上傳中被包裝而失真等諸多缺點。相比之下，

  • 工業生產與能耗密切相關，耗電量高還是低，能準確反映工業企業生產的活躍程度
  • 鐵路的新增貨運量多還是少，既能反映經濟運行現狀，又可反映經濟運行效率
  • 銀行貸款發放量的變化，既能反映市場對當前經濟的信心，又可判斷未來經濟的風險度

除了更加切合經濟發展的實際以外，耗電量、鐵路貨運量和銀行貸款發放量三大指標涉及電網、鐵路、銀行業績核算，與GDP崇拜並無干涉，不僅統計起來相對簡便、快捷，而且易於核實，作假摻水的空間較小，因而能更加真實、客觀、直觀地反應經濟發展實際，更加貼近百姓的實際感受。正因為這個指數解釋能力強、能直觀反映經濟實際，花旗銀行、摩根士丹利等國外公司紛紛採用，國內權威媒體和專家也將其作為分析經濟狀況的重要手段。

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責任編輯：尹航

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李克強逝世｜「克強經濟學」治國 任內GDP年均增長6.2%
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