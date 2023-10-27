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李克強逝世｜「克強經濟學」治國 任內GDP年均增長6.2%

國情動向 09:50 2023/10/27

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李克強任內中國經濟維持高增長。

李克強在任總理期間，中國經濟發展迅速，國民生產總值（GDP）年均增速達到6.2%。外界也把他治理經濟的理念命名為「李克強經濟學」（Likonomics）。

李克強早年下鄉當過知青，1970年代末高考制度恢復後考入北京大學法律系，是第一批北京大學法律系的學生。在北大上學期間，師從已故知名經濟學家厲以寧等人，並曾任北大學生會常代會會長。李克強先後在北京大學經濟學院取得碩士和博士學位，是黨內少有的高學歷領導。李克強也保持著一項紀錄——中華人民共和國迄今歷任總理中學歷最高者。

「李克強經濟學」一詞源於時任英國巴克萊資本亞洲首席經濟學家黃益平。巴克萊在當時發布的研究報告中列出，李克強經濟學有三個重要支柱，包括避免大規模刺激、去槓桿化以及結構性改革，核心是向市場放權讓利。也有學者認為，李克強經濟學與1980年代的「列根經濟學」（Reaganomics）有很多共通點，例如減少開支、降低稅收，不搞財富再分配等。

內地知名經濟學家吳敬璉則認為，「經濟改革、轉換政府職能、放開市場」是李克強經濟學的本質內容。

講求實用、重視「裡子」也是李克強治理經濟的另一大特色，新冠疫情期間經濟蕭條，他破天荒提出「地攤經濟」，利用路邊攤來紓緩國內因貿易戰、疫情清零政策帶來的失業潮。該政策當時引起爭議，被北京等地方叫停。但「地攤經濟」的用作得到重視，各地陸續開放擺攤，甚至上海、深圳都修訂法例允許擺地攤的活動。

不過李克強本人從未提出過這三大要素，也沒有把自己理念定義為「李克強經濟學」。這定義外界根據他上任後掌管經濟的思路，以及他的一些做法和說法中推斷出來。

責任編輯：陳建錫

 

 

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