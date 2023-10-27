王毅：中美應深入對話 推動關係盡快回到健康穩定軌道

中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間26日在華盛頓會見美國國務卿布林肯，雙方在會談前共同見記者。王毅表示，中美需要深入、全面對話，推動兩國關係止跌企穩，盡快回到健康、穩定、可持續發展軌道。布林肯重申美國將繼續維護自身的利益和價值觀，27日將與王毅繼續討論。

▲ 王毅和布林肯在會談前共同見記者

王毅說，他此次應邀訪美是對布林肯國務卿6月訪華的回訪。中美兩個大國有分歧，有矛盾，同時兩國也有重要共同利益，有需要共同應對的挑戰。為此，中美需要對話，不僅應恢復對話，還要深入對話，全面對話，通過對話增進相互了解，減少誤解誤判，不斷尋求擴大共識，開展互利合作。推動兩國關係止跌企穩，盡快回到健康、穩定、可持續發展軌道。

王毅表示，中美關係中總會出現一些雜音，中方對此淡然處之。因為中方認為，判斷是非的標準不是看誰胳膊粗、誰嗓門大，而是要看是否遵循了中美三個聯合公報的規定，是否符合國際法和國際關係基本準則，是否順應了時代發展進步的潮流。中方相信，事實會證明一切，歷史會給出公正的評價。

美國國務院新聞稿則指，這是中美高層會議的互訪，也是保持開放溝通管道和負責任地管理美中關係的持續努力的一部分。布林肯與王毅討論了一系列雙邊、地區和全球問題，包括解決分歧及探討合作。布林肯重申，美國將繼續維護自身和盟友的利益和價值。

如何防以哈衝突擴大 料是王毅訪美焦點

王毅晤美國加州州長 籲續走在中美地方合作前列

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道