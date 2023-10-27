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9月工業利潤年增11.9% 連續兩月雙位數增長

經濟脈搏 10:24 2023/10/27

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9月工業利潤年增11.9%。

內地9月規模以上工業企業實現利潤按年增長11.9%，連續兩個月取得雙位數增長，並帶動前三季實現利潤按年跌幅比前八月收窄2.7個百分點至9.0%。分析人士指，反映國內工業部門經營狀況整體在改善，市場需求延續修復回暖，隨著穩增長政策逐步落地，工業企業量價有望繼續改善，利潤料將延續好轉。

1至9月，國有企業實現利潤18477億元，下跌11.5%；股份制企業實現利潤39623.7億元，下跌8.7%；外商及港澳台商投資企業實現利潤12878.1億元，下跌10.5%；私營企業實現利潤總額14385.0億元，下跌3.2%。主要行業利潤方面，電力、熱力生產和供應業利潤總額按年增長50.0%，電氣機械和器材製造業增長24.9%，通用設備製造業增長11.0%；煤炭開採和洗選業下跌26.5%，非金屬礦物製品業下跌26.7%，石油、煤炭及其他燃料加工業下跌40.4%。

「從趨勢看，預計工業利潤延續改善態勢。」光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指，主要是國內市場需求延續修復恢復態勢，工業品價格觸底回升，有望帶動工業品生產平穩增長。華創證券首席宏觀分析師張瑜指，7月政治局會議是首輪面向今年的穩增長政策，現在開始正式進入第二輪，面向明年的政策。

責任編輯：陳建錫

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