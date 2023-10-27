  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 02:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李克強逝世 | 多次強調簡政放權 稱「自我革命，刀刃向內」

國情動向 10:50 2023/10/27

分享：

分享：

李克強多次強調簡政放權。

今日凌晨逝世的前總理李克強在任時曾多次強調「簡政放權」，轉變政府職能，處理好政府和市場的關係。他說，必須進行自我革命，刀刃向內。

「簡政放權」是中共中央委員會在1980年代改革開放時期首次提出的經濟術語，內容是精簡政府機構，把經營管理權下放給企業，以提高企業的效率和生產力。2013年，時任總理李克強在十二屆全國人大一次會議出任中國國務院總理起重提這施政理念。他主持的2014年第一次國務院常務會議主題就是「簡政放權」，隨後國務院取消、下放大量行政審批等事項。

李克強曾這樣說：

必須自我革命，刀刃向內

簡政放權核心是要轉變政府職能，處理好政府和市場的關係，這不是一朝一夕之功。我們的確已經完成了本屆政府成立之初確定的任務，但是在推進的過程中發現這裡面的名堂多了，不僅是審批權，還有名目繁多的行政許可、資格認證、各種奇葩證明，讓企業不堪重負的收費等等，這些都屬於簡政放權要繼續推進的內容。

我們必須進行自我革命，刀刃向內，我一直說要用壯士斷腕的精神堅韌不拔地加以推進，不管遇到什麼樣的問題，甚至會有較大阻力，但是要相信我們有足夠的韌性。

不能讓企業跨過一欄還有一欄

李克強對政府相關負責人說，要繼續減少前置審批，讓企業放開手腳，不能像賽場上的障礙欄一樣，跨過一欄還有一欄。李克強還強調，政府今後要注重對新註冊企業的財政支持和金融服務。要把該放的放掉，該管的管住，該扶的扶好。

簡政放權不能「甩手」不管

李克強在湖南株洲考察簡政放權時說，政府放了權不等於可以「甩手」不管，還要注重提高工作效率。 他強調，下階段，政府要對放權的經驗總結推廣，也要加強事中事後監管，還要督查上述工作落實到位，切實提高政府辦事效率。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
人口 地緣政治 中國市場 財政政策 經濟 中共中央政治局 中國共產黨 中國國務院 金融 李克強

上一篇文章

李克強逝世 | 布林肯、松野博一等多國官員致哀

下一篇文章

李克強逝世｜二十大意外裸退 央媒說「有領導主動退位」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款