李克強逝世 | 多次強調簡政放權 稱「自我革命，刀刃向內」

▲ 李克強多次強調簡政放權。

今日凌晨逝世的前總理李克強在任時曾多次強調「簡政放權」，轉變政府職能，處理好政府和市場的關係。他說，必須進行自我革命，刀刃向內。

「簡政放權」是中共中央委員會在1980年代改革開放時期首次提出的經濟術語，內容是精簡政府機構，把經營管理權下放給企業，以提高企業的效率和生產力。2013年，時任總理李克強在十二屆全國人大一次會議出任中國國務院總理起重提這施政理念。他主持的2014年第一次國務院常務會議主題就是「簡政放權」，隨後國務院取消、下放大量行政審批等事項。

李克強曾這樣說：

必須自我革命，刀刃向內

簡政放權核心是要轉變政府職能，處理好政府和市場的關係，這不是一朝一夕之功。我們的確已經完成了本屆政府成立之初確定的任務，但是在推進的過程中發現這裡面的名堂多了，不僅是審批權，還有名目繁多的行政許可、資格認證、各種奇葩證明，讓企業不堪重負的收費等等，這些都屬於簡政放權要繼續推進的內容。 我們必須進行自我革命，刀刃向內，我一直說要用壯士斷腕的精神堅韌不拔地加以推進，不管遇到什麼樣的問題，甚至會有較大阻力，但是要相信我們有足夠的韌性。

不能讓企業跨過一欄還有一欄

李克強對政府相關負責人說，要繼續減少前置審批，讓企業放開手腳，不能像賽場上的障礙欄一樣，跨過一欄還有一欄。李克強還強調，政府今後要注重對新註冊企業的財政支持和金融服務。要把該放的放掉，該管的管住，該扶的扶好。

簡政放權不能「甩手」不管

李克強在湖南株洲考察簡政放權時說，政府放了權不等於可以「甩手」不管，還要注重提高工作效率。 他強調，下階段，政府要對放權的經驗總結推廣，也要加強事中事後監管，還要督查上述工作落實到位，切實提高政府辦事效率。

責任編輯：尹航

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