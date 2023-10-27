李克強逝世 | 布林肯、松野博一等多國官員致哀

前總理李克強今日凌晨逝世。美國國務卿布林肯、日本內閣官房長官松野博一等多國官員表示哀悼。

美國國務卿布林肯

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯（Antony Blinken）對李克強的逝世表示哀悼。

日本使館及內閣官房長官松野博一

日本駐華大使館今日在微博表示，「驚聞故人逝世，謹此表示由衷的哀悼」，又指李克強曾於2018年5月舉行日中韓領導人會議之際正式訪問日本等，在日中關係中發揮重要作用。

另據日媒報道，松野博一表示，「恭敬地為故人祈求冥福的同時，衷心表示哀悼之意。」

澳洲前總理特恩布爾

澳洲前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）在社交媒體X上發文指，對李克強逝世感到非常悲痛，向李克強的夫人及家人表示慰問和同情。特恩布爾說，曾和李克強多次會面，認為李是一位魅力十足、務實的合作對象，他不拘泥於官方的談話要點，而是坦率地、深思熟慮地探討當下的重要問題。

馬來西亞前首相納吉布

馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）在Facebook發文表示，對李克強逝世的消息感到悲痛。在他任職期間，中馬兩國與習近平主席一道，為進一步加強兩國關係取得了重大進展和努力。在此艱難時刻，我向中國人民及其家人致以最深切的同情和慰問。

另外，新加坡副總理王瑞傑、澳洲駐美大使陸克文、阿富汗駐科倫坡大使Ashraf Haidari等都表示悲痛。

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責任編輯：尹航

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