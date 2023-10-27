【神州快訊】深圳灣國際遊艇展開幕 市民共享城市名片

▲ 深圳灣國際遊艇展（第十五屆2023秋季）開幕

深圳灣國際遊艇展（第十五屆2023秋季）於10月26日開幕。展會現場滙聚了Ferretti、Riva、Azimut、Pershing、Princess、Prestige、Jeanneau、Fountaine Pajot、Hanse、Dromeas、McConaghy、Bali 、williams、愛萊格等目前我國遊艇展中最多、最高品質、最先進科技、最具時尚潮流感的高端遊艇品牌，參展公司的年銷量超過中國內地市場的80%。

開幕典禮上，各界參會嘉賓對展會的舉辦表示讚譽。他們認為，遊艇展的舉辦不僅推動了行業的發展，豐富了市民的美好生活，還促進了深圳全球海洋中心城市的建設。並對深圳遊艇產業未來的發展與繁榮發表了建議。

▲ 展會設置了精彩紛呈的水上運動，豐富市民生活

市民踴躍參展 感受海洋文化魅力

據展會現場市民表示，對能在市區內便捷的玩到如此豐富的水上運動感到非常棒。其中，海上高爾夫是他們首次接觸到的新奇玩法，拓寬了他們的視野。他們表示各種精彩的水上運動不僅豐富了自己的生活，還讓他們深刻體會到了「海納百川、同舟共濟、乘風破浪」的水文化。

展會將持續四天，時間從10月26日到29日。展會得到了前海深港現代服務業合作區管理局和深圳全球海洋中心城市建設促進會、粵港大灣區遊艇行業聯合會等政府部門與行業協會的大力支持。

（資料由客戶提供）