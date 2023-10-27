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內地據報推動新一輪房改：讓商品住房回歸商品屬性

經濟脈搏 13:20 2023/10/27

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《經濟觀察報》報道， 國務院常務會議審議周三（25日）通過《關於規劃建設保障性住房的指導意見》文件（以下簡稱「14號文」），明確要加大保障性住房建設和供給，同時讓商品住房回歸商品屬性，推動房地產業轉型和高質量發展。

報道指，文件由國務院於9月1日正式印發，要求住建部會同發改委、財政部、自然資源部、中國人民銀行、金融監管總局等多部門配合協調。近期已傳達到各城市人民政府、各部委直屬機構。

「14號文」提出保障性住房建設和籌集、保障對象和標準、配售和管理、支持政策等方面的基本原則，具體執行辦法由各地城市政府制定。

文件明確兩大目標，一是加大保障性住房建設和供給，「讓工薪收入群體逐步實現居者有其屋，消除買不起商品住房的焦慮，放開手腳為美好生活奮鬥」；二是推動建立房地產業轉型發展新模式，讓商品住房回歸商品屬性，滿足改善性住房需求，促進穩地價、穩房價、穩預期，推動房地產業轉型和高質量發展。

300萬以上城區人口城市率先探索

而此輪規劃建設保障房的保障對象，重點針對住房有困難且收入不高的工薪收入群體，以及城市需要的引進人才等群體。保障房將採取市場化方式運作，按保本微利原則，公平公正配售。

同時，保障房必須實施嚴格的封閉管理，禁止以任何方式違法違規將保障房變更為商品房流入市場。各地亦要做好項目風險評估，「凡是因之新增地方政府隱性債務的，一律不得實施」。

為了防止出現「大幹快上」、盲目建設等現象，「14號文」強調穩慎有序、以需定建、盡力而為、量力而行。「支持城區常住人口300萬以上的大城市率先探索實踐，具備條件的城市要加快推進，暫不具備條件的要做好政策和項目儲備。」

責任編輯：易燕丹

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