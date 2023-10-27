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李克強逝世 | 曾對在陸台企稱：「我給你們吃一顆定心丸」

國情動向 16:28 2023/10/27

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李克強逝世 | 曾對在陸台企稱：「我給你們吃一顆定心丸」

前總理李克強曾就兩岸關係表示，兩岸是一家人，堅持「一個中國」、「九二共識」、反對台獨及維護兩岸關係和平發展，就會為兩岸經濟合作創造基礎、擴大空間。他考察在陸台企時表態稱，「我給你們吃一顆定心丸」，指大陸對台商優惠政策不會改變。

大陸在2014年12月發出被台灣方面稱為《62號文》，當中要求地方政府在2015年3月底前清理各項稅收優惠，引起大批台商恐慌。李克強2015年3月在兩會會後總理中外記者會上表示，「大陸會繼續維護台資企業和台商的合法權益，保持合理優惠政策」，「大陸會先一步對台灣開放，且對台灣開放的力度和深度會更大一些。」

時隔1個月後，李克強赴福建廈門考察，在4月22日的部分台資企業負責人座談會上，有台商向李克強表示擔心大陸對台商優惠政策有變。李當場表態，「我給你們吃一顆定心丸！」他強調，對台商優惠政策不會改變，已制定的一些政策、已簽訂的合約繼續有效，不存在溯及既往的問題。「我們說到做到！」

在2022年3月，即他任期最後一次的總理中外記者會上，李克強還強調，兩岸同胞說到底是一家人，大陸願意繼續與廣大台灣同胞分享發展機遇，對來大陸發展的台灣同胞提供同等待遇，為他們辦實事，解難事。

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責任編輯：尹航

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