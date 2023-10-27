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中疾控專家吳尊友病逝 曾多次出席疫情記者會

國情動向 17:25 2023/10/27

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中疾控專家吳尊友病逝 曾多次出席疫情記者會

知名公共衛生專家、中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友因病於2023年10月27日，不幸去世，享年60歲。數位吳尊友的同事、生前好友證實了這一消息。

吳尊友在疫情期間多次出席官方記者會，引人關注的是，他樣貌變化巨大，頭髮由黑變白，身形也變得消瘦。他在回應「三年白頭」時表示：「很多人付出比我多，頭髮比我白得多，有些人還付出了生命的代價，我的這些投入算不了什麼。」

公開資料顯示，吳尊友1963年6月出生於安徽黃山，曾赴美國求學，在加州大學洛杉磯分校（UCLA）公共衛生專業獲碩士學位；1992年—1995年，就讀於加州大學洛杉磯分校流行病學專業，獲博士學位。 博士畢業後，吳尊友回國開始從事防治艾滋病工作。

2003年，吳尊友參與非典（SARS）防治工作，2005年任中國疾控性病愛滋病預防控制中心主任。2017年4月，任中國疾病預防控制中心流行病學首席專家。

2020年年初，新冠疫情爆發初期，吳尊友即參與中國新冠肺炎疫情防控一線工作，為公眾所熟悉。2023年1月，吳尊友當選為第十四屆全國政協委員。 

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責任編輯：尹航

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