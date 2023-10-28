拜登晤王毅 美官員：美中原則上同意兩國元首下月會面

美國白宮表示，美中兩國同意共同努力，推動總統拜登和中國國家主席習近平下月在三藩巿出席亞太經合組織峰會期間會面。有美方官員透露，美中已達成共識，原則上同意舉行「習拜會」，但未確定會面的具體日期等細節。

訪美的中共中央政治局委員、外長王毅周五（27日）與美國總統拜登會面。會晤歷時約一個小時，國務卿布林肯及白宮國家安全顧問沙利文亦有出席。

據新華社報道，王毅表示，此訪目的是同美方溝通，切實落實兩國元首重要共識，在重返峇里島基礎上，面向舊金山，推動中美關係止跌啟穩，盡快回到健康穩定發展軌道。

王毅表示，一個中國原則和中美三個聯合公報是兩國關系最重要的政治基礎，必須排除干擾，切實維護。中方重視美方希穩定和改善對華關係。「我們要本著對世界、對歷史、對人民負責任態度，按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動中美關係真正穩下來、好起來，這不僅符合兩國和兩國人民根本利益，也是國際社會的共同期待。」

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白宮的聲明指，這次會面是美中之間積極發展及保持對話的好機會。拜登在會面中重申，美中兩國需負責任地管控競爭及維持開放溝通管道，共同應對全球性挑戰。期待在不久將來再次與習近平會晤。

此外，王毅訪問期間還與布林肯舉行兩輪會談，同沙利文進行戰略溝通。有華府官員指，雙方兩天會談共達九個小時，觸及恢復美中軍事交流、南海局勢、芬太尼等議題，形容這些互動坦誠而深入。

美聯社引述美國官員指，美中雙方已原則上同意，拜登和習近平下月在三藩市出席亞太經濟合作組織峰會期間會面，但雙方仍未確定會面的具體日期、地點和其他後勤問題等細節。

責任編輯：易燕丹

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