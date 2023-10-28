深圳歡樂谷過山車碰撞致8傷 4人ICU留醫有傷者要插喉

▲ 深圳歡樂谷昨日傍晚發生過山車碰撞事故，造成8人受傷。

深圳歡樂谷昨日傍晚發生過山車碰撞事故，造成8人受傷，均無生命危險，有關設備停止運作。園區今明兩日關閉，展開安全大檢查。

歡樂谷發通報指，昨日傍晚約六時半，過山車「雪域雄鷹」項目發生車輛碰撞，造成8人受傷。傷者已送往醫院治療，情況平穩，均無生命危險。事發原因正在調查中，該設備已停止運營，平台方將進一步對園區所有設備進行全面檢測；園區將於今明兩日關閉，開展全園安全大檢查。

據內媒報道，有遊客六點半左右拍到雪域雄鷹項目發生車輛倒退。他表示，自己正在去玩的路上，「慶幸先玩了恐怖塔，不然那時候就在那趟車上了。」

另外，網傳一張聲稱是張貼在香港大學深圳醫院的通告，指「因過山車追尾，現急診室有多人在搶救」，掛號等待時間約4小時以上，呼籲病人選擇其他醫院就診。但依照深圳歡樂谷的情況聲明，該項目共計造成8人受傷，為何會造成醫院擁堵暫不得而知；港大深圳醫院服務熱線則表示，不掌握關於接診量和具體的醫療救治情況等信息。

新京報引述港大深圳醫院消息指，目前有4名傷者在重症加強護理病房（ICU）接受治療，為3名男性和1名女性，多為外傷；其中一名男傷者腦部出血、腦組織挫傷，正在進行插管治療，其餘傷者情況穩定。

四天前曾召開安全生產工作會議

據深圳歡樂谷官網，「雪域雄鷹」為為亞洲至高、至長彈射式過山車，2秒提速狂飆，135公里/小時高空疾馳。

在本次過山車事故發生前的10月23日，深圳歡樂谷剛召開2023年第三季度安全生產工作會議。公司總經理、黨委書記、安委會主任岳峰對年底安全生產工作提出四點要求，第一點就是要加強遊樂設備的安全保障，強化設備日常維護保養、運營接待及現場管理，持續提高設備故障分析、判斷能力，確保設備安全。

責任編輯：易燕丹

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