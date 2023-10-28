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神十六太空人下周二返回 東風著陸場作最後一次演練

社會熱點 12:27 2023/10/28

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按預定計劃，神舟十六號三名太空人將於下周二（31日）返回地球，內蒙古東風著陸場展開最後一次全系統綜合演練。

央視新聞報道，周五（27日）凌晨，10多支搜救力量，5架直升機，指揮車、搜索車、醫監醫救車、處置車等近百台車輛裝備，分多路向返回艙理論落點機動。演練中，在北京航天飛行控制中心通報落點坐標後，東風著陸場各系統密切協同，空中分隊抵達後，按程序進行相關處置。

東風著陸場地處西北戈壁深處，地形地貌複雜，橫跨範圍廣，搜救回收任務地面系統亦完成了著陸場光纖網鋪設、裝備升級改造、完善方案預案，確保地面分隊快速機動，高效搜索，安全抵達。

神舟十六號搜救回收任務空中分隊張雷表示，通過這次訓練，「我們完全具備搜救能力，能夠精準高效、安全穩妥地完成好此次任務。確保艙落機降人到，為太空人保駕護航。」

目前，東風著陸場各項工作已經准備就緒，所有搜救力量和裝備設備均處於良好狀態，具備執行搜救任務的條件。

神舟十六號三名太空人景海鵬、朱楊柱和桂海潮，今年5月底升空，他們與神州十七號太空人乘組完成在軌輪換後，預定下周二返回地球。

責任編輯：易燕丹

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