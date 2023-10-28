王毅與布林肯舉行兩輪會談 指中美關係關鍵是做到「五個必須」

中共中央政治局委員、外交部長王毅周四（26日）和周五（27日）在華盛頓與美國國務卿布林肯舉行兩輪會談。雙方同意，為實現兩國元首在三藩市的會晤而共同努力。

王毅說，當前國際局勢變亂交織，中美關係也處於關鍵十字路口。作為世界前兩大經濟體和安理會常任理事國，中美兩國既面臨各自發展任務，也面臨共同問題挑戰。中方始終認為，中美共同利益大於分歧矛盾，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰，大國相處之道應是對話合作而非零和博弈。中方主張中美關係應盡快重回健康穩定發展軌道，以造福兩國，惠及世界。

王毅表示，回首今年以來中美關係曲折歷程，經驗值得總結，教訓需要汲取，最關鍵是要做到「五個必須」：必須遵守兩國元首共識；必須穩定中美雙邊關係；必須保持溝通渠道暢通；必須管控分歧矛盾摩擦；必須推進互利合作。王毅強調，要實現中美關係穩下來、好起來，雙方還應客觀認識對方戰略意圖，正確看待中美交往中的競爭因素，釐清國家安全概念。

布林肯表示，近段時間，美中保持交往和互動，開展坦率、建設性溝通，取得積極成效。美方希望兩國關係穩定、可持續，願同中方加強溝通，防止誤判，探討在需要合作的領域開展合作，籌備好美中下階段高層交往。

雙方將於近日分別舉行中美海洋事務磋商、中美軍控和防擴散磋商、中美外交政策磋商、中美殘疾人事務協調會並探討簽署殘疾人事務合作諒解備忘錄。雙方同意進一步增加客運直航航班。

雙方就以巴衝突等國際和地區問題交換意見。王毅表示，當務之急是防止更大範圍的人道主義災難，根本出路是落實「兩國方案」。大國應冷靜客觀，秉持公道，聯合國有必要發揮應有作用。中方願同各方一道，合作激活促和機制，為落實「兩國方案」形成更廣泛國際共識，探討提供更有效國際保障。布林肯表示，中東地區維續和平穩定符合各方利益，美方同樣認為應回歸並落實「兩國方案」。

雙方還就烏克蘭、朝鮮半島核問題等交換看法。

責任編輯：易燕丹

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