一線城市首例 廣州提出房票安置政策 

廣州明確「探索房票安置政策機制」，成為首個提出相關政策的一線城市。

《廣州市城市更新專項規劃（2021-2035年）》《廣州市城中村改造專項規劃（2021-2035年）》日前經第四屆廣州市規劃委員會地區規劃專業委員會第十四次會議審議通過。其中，最為引人關注的是，提出「優化成本核算與征拆標準，探索房票安置政策機制，拓寬城中村改造資金支持渠道等策略，破解城中村改造難題，提升改造效率」。

據了解，廣州此前城中村改造的補償方式，主要以回遷房補償為主，現金補償為輔，「房票安置」是第一次出現在官方文件中。由此，廣州也成為首個明確提出「探索房票安置政策機制」的一線城市。

廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，該政策是加快推進城中村改造「較為可行的一個選擇」。他認為，房票安置可以創造出巨大的需求，對新樓、二手樓庫存去化有明顯的效果，也能滿足居民多樣化的居住需求，還能降低改造成本，緩解改造資金壓力。

廣州限購放鬆開發商連夜調價 700多位業主放盤

【中國樓市】多地出手盤活存量住房 內地30城實施「房票」政策

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁