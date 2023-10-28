中美往返客運航班有望增至每周70班 最快11月初生效

美國交通部發布最新指令，自11月9日起，允許中國航空公司將中美往返航班數量從每周24班增至每周35班。

按照航權對等原則，美國航空公司每周執行的中美往返航班亦會隨之增至35班。擴容後，兩國航司每周運營的中美往返客運航班合計將達到70班。

此次增班指令距離上次調整僅兩個多月時間。今年8月，美國交通部發布指令，允許中國航司分兩個階段增加中美往返航班量。具體而言，自9月1日起，允許中國航司每周執行18班中美直飛往返客運航班；自10月29日起再次增班，允許中國航司每周執行24班中美往返航班。

不過，這次最新增加的11個中美往返航班具體如何分配仍是未知數。疫情前，執飛中美航線的中國航司包括中國國航、首都航空、南方航空、東方航空、海南航空、四川航空和廈門航空。目前，僅有國航、東航、南航、廈航四家航空公司運營中美往返客運航班。

美國交通部最新指令中提到，將繼續與中國民航局進行富有成效的對話，以促進中美航空服務市場逐步地、更廣泛地重新開放。

去哪兒大數據研究院分析認為，從現在的航班量看，增班後仍與2019年的航班量有較大差距，但短期內作出第二次增班調整，說明雙方之間還有繼續增開航班的傾向。

民航業內人士李瀚明向澎湃新聞表示，冬季適逢中美兩國多個假日，在美華人華僑和留學生等回國需求，以及中國游客赴美需求都相對較高。隨著中美兩國簽證能力逐漸恢復，兩國人員往來需求也不斷得到釋放。此次加班算是因應市場需求適時調整，在確保航司合理利潤的前提下盡力滿足旅客需求。

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責任編輯：易燕丹

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