唐登傑任山西省委書記 曾是上海最年輕副市長

新華社報道，中共中央日前決定，民政部部長唐登傑任山西省委委員、常委、書記。

公開資料顯示，現年59歲的唐登傑是江蘇建湖人。1986年7月，他完成同濟大學機械工程系工程機械專業學習後，進入上海大眾汽車有限公司工作，用15年時間，從生產規劃部工業工程科技術更改員，成長為上海電氣（集團）總公司總裁。

2001年，唐登傑轉而從政，任上海市工業工作黨委副書記、市經濟委員會主任；一年半後，當選為上海市副市長。據媒體報道，當時在介紹班子情況時曾提及，「新一屆領導班子平均年齡49歲，50歲以下的有5位，最年輕的唐登傑副市長今年才38歲」。

在上海副市長職位上工作了八年，唐登傑回企業，出任中國兵器裝備集團公司董事、總經理、黨組副書記。2017年5月再調任工信部副部長、黨組副書記，並擔任國家航天局局長、國家原子能機構主任、國家國防科技工業局局長。

2018年1月，唐登傑任福建省委副書記、省長，2020年7月卸任，隨後出任國家發改委黨組副書記、副主任（正部長級）。2022年2月，唐登傑接替李紀恆擔任民政部黨組書記、部長，至此番履新。

而山西省委書記一職此前由藍佛安擔任，他已於今年9月接替劉昆出任財政部黨組書記，後擔任部長職務。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁