台灣旅行團在新疆發生車禍1死3傷 國台辦：涉疲勞駕駛

▲ 一個台灣旅行團在新疆發生車禍，造成1死3傷。

一個台灣旅行團在新疆發生車禍，造成1死3傷。大陸國台辦表示，經初步調查，事故是疲勞駕駛所致，已要求妥善做好善後事宜。

國台辦指，新疆自治區喀什地區塔什庫爾干縣境內周一（23日）發生一宗交通事故，造成台胞1名死亡、1名重傷、兩名輕傷。經相關部門初步調查，事故起因是機動車駕駛員疲勞駕駛，加上夜晚駕駛視距不良所造成。

事發後，塔什庫爾干縣第一時間安排部署醫院、交警、交通、應急管理等部門趕赴現場救援，除1人當場死亡外，其他3名傷者被緊急送往縣人民醫院救治。

國台辦表示，當局和海協會獲悉後立即要求當地妥善做好善後事宜。新疆自治區有關方面對此高度重視，指導相關部門組成工作組赴塔什庫爾干縣開展善後處置工作，喀什地區、塔縣相關部門負責人千萬看望慰問死者家屬和受傷人員。

目前遇難台胞遺體已按家屬意願，於周五（27日）在喀什市殯儀館火化。重傷台胞仍在塔縣人民醫院接受治療，2名輕傷台胞已轉診至喀什地區第一人民醫院。

另外，台灣海基會表示，經交通部觀光署確認，相關行程是由富邦旅行社的員工自行邀集親友組團赴新疆旅遊，非由該旅行社辦理，並未違反旅行社組團赴陸的禁令，後續如需查核，旅行社將配合辦理。

責任編輯：易燕丹

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