  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台灣旅行團在新疆發生車禍1死3傷 國台辦：涉疲勞駕駛

社會熱點 16:04 2023/10/28

分享：

分享：

一個台灣旅行團在新疆發生車禍，造成1死3傷。

一個台灣旅行團在新疆發生車禍，造成1死3傷。大陸國台辦表示，經初步調查，事故是疲勞駕駛所致，已要求妥善做好善後事宜。

國台辦指，新疆自治區喀什地區塔什庫爾干縣境內周一（23日）發生一宗交通事故，造成台胞1名死亡、1名重傷、兩名輕傷。經相關部門初步調查，事故起因是機動車駕駛員疲勞駕駛，加上夜晚駕駛視距不良所造成。

事發後，塔什庫爾干縣第一時間安排部署醫院、交警、交通、應急管理等部門趕赴現場救援，除1人當場死亡外，其他3名傷者被緊急送往縣人民醫院救治。

國台辦表示，當局和海協會獲悉後立即要求當地妥善做好善後事宜。新疆自治區有關方面對此高度重視，指導相關部門組成工作組赴塔什庫爾干縣開展善後處置工作，喀什地區、塔縣相關部門負責人千萬看望慰問死者家屬和受傷人員。

目前遇難台胞遺體已按家屬意願，於周五（27日）在喀什市殯儀館火化。重傷台胞仍在塔縣人民醫院接受治療，2名輕傷台胞已轉診至喀什地區第一人民醫院。

另外，台灣海基會表示，經交通部觀光署確認，相關行程是由富邦旅行社的員工自行邀集親友組團赴新疆旅遊，非由該旅行社辦理，並未違反旅行社組團赴陸的禁令，後續如需查核，旅行社將配合辦理。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
意外事故 交通事故 旅行團 台灣 喀什 新疆維吾爾自治區 國務院台灣事務辦公室

下一篇文章

中美往返客運航班有望增至每周70班 最快11月初生效
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款