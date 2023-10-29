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北京香山論壇今舉行 一文看懂三個焦點話題

國情動向 15:05 2023/10/29

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第十屆北京香山論壇今日（29日）起一連三日在京舉行。今屆論壇的焦點包括中國防長缺席、中美關係重啟對話，以及台灣議題。

中國防長缺席

今屆論壇的主題是「共同安全、持久和平」。按照議程安排，論壇會安排「中美危機管控」研討會，亦設立有關烏克蘭危機、中東安全新架構、海上軍事危機預防與管控的分組會議。 大會今晚將為出席的各地區防務官員舉行歡迎晚宴，中央軍委副主席張又俠、軍委聯合參謀部參謀長劉振立，及解放軍軍事科學院院長楊學軍將出席。

全國人大常委會會議將揭新一輪人事任命 劉振立或接任防長

論壇明日的開幕式將由張又俠發表主旨演講，有別於以往論壇由防長發表講話。前任防長李尚福稍早前被免職，中國官方尚未公布繼任人選。

中美關係

中國借由論壇與西方國家特別是美國軍方的互動，成為外界關注重點。美國國防部將派團參加此次論壇，美國國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯為團長。至於美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），稍早前有外媒指，他不會參加。

喬治城大學美中全球議題對話項目高級研究員韋德寧（Dennis Wilder）還提到，李尚福被免職在某種意義會讓美中之間的溝通變得更容易。李尚福是在2018年擔任中共中央軍委裝備發展部部長時，因涉及與俄羅斯軍火商的重大交易而被美國制裁，至今仍未解除。

李尚福免職｜「制裁」因素消失 有利中美軍事交流？

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有跡象顯示，中國試圖改善兩國間的緊張關係。中國外長王毅近日訪美，有可能是為中國國家主席習近平下個月赴美出席APEC領導人峰會期間與美國總統拜登舉行會晤鋪路。

台灣問題

前中國駐美大使崔天凱在香山論壇的高端論壇上說，美國的對華政策要在幾個核心問題上尊重中國，並且接受中國的發展。首先是中國的主權領土完整與國家統一問題；中國的制度問題；中國以自身國情的方式，實行民主促進人權；中國正當的發展權力，走中國式現代化。他強調，特別是台灣問題是核心中的核心，是第一條紅線。

崔天凱還指，中美兩個大國發生衝突對抗是災難性的，相信兩國大多數理性的人都認識到這點。兩國都有責任實事求是，現在雙方恢復交往，要大力鼓勵與昇華。

王毅會見沙利文：中美關係面臨的最大挑戰是「台獨」

責任編輯：尹航

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