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王毅：中美都同意朝實現三藩市元首會晤而努力

國情動向 15:26 2023/10/29

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當地時間28日，訪美的中國外長王毅在華盛頓同美國戰略界人士舉行座談。王毅說，盡管中美之間還存在各種分歧矛盾，但雙方都希望中美關係盡快穩下來，爭取好起來；雙方都同意朝著實現三藩市元首會晤共同努力。

王毅表示，此次訪美期間，中美雙方本著平等和相互尊重的態度，就共同關心的諸多問題進行深入、建設性、實質性戰略溝通，共同發出穩定和改善中美關係的積極訊號。盡管中美之間還存在各種分歧矛盾，仍有許多問題需要解決，但雙方都認為，中美兩個大國保持對話是有益而且必要的。雙方都希望中美關係盡快穩下來，爭取好起來。雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力。雙方要切實把中美元首去年在峇里島的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。

王毅會見沙利文：中美關係面臨的最大挑戰是「台獨」

王毅與布林肯舉行兩輪會談 指中美關係關鍵是做到「五個必須」

中國外交部引述與會人員表示，穩定的美中關係符合雙方利益。美中合作在解決國際和地區熱點問題中曾經並將繼續發揮關鍵作用。美國戰略界不贊同「美中接觸失敗論」，支持雙方重啟各領域對話，推進經貿科技合作，便利人員往來，通過深入溝通增進了解，防止誤解誤判。面對地緣衝突和世界失序，美中有必要加強溝通，共同應對全球性挑戰。

王毅還就中美兩軍交往，金融、科技、人文交流合作，中國投資環境、市場准入以及中東局勢、烏克蘭危機等與會人員關心的問題同大家深入交流。

同日，王毅還與美國工商業等各界代表座談。他表示，中美互利合作的動力依然強勁，基礎依然深厚，空間依然廣闊，希望大家抓住中國高質量發展和高水平開放新機遇，發揮經貿合作壓艙石作用，培育兩國友好的民意和社會基礎，為中美關係改善發展作出新的貢獻。

責任編輯：尹航

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