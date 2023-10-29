李克強逝世｜合肥等多地民眾自發悼念 故居獻花人潮洶湧

▲ 合肥民眾自發悼念李克強。

國務院前總理李克強27日過世後，其安徽合肥故居前排隊獻花的人潮洶湧，人群聚集的悼念活動也出現在他曾主政的河南省會鄭州市，以及他在安徽滁州市定遠縣的老家。

內地網絡短視頻平台，及海外平台X上，都可以看到不少網民分享相關短影片。李克強合肥紅星路的故居前擠得水洩不通，民眾排長隊後獻花鞠躬，許多人是自發前來悼念。有網友表示，因李克強在合肥市紅星路故居外的花太多，工作人員還將花搬運進了旁邊的一間房中。

28日晚上在鄭州，有民眾鄭東新區中央公園的如意湖邊擺放李克強的巨型遺像和標語。

李克強任職河南省省長和省委書記期間，推動鄭州「鄭東新區」的建立，並以鄭州為中心發展出「中原城市群」，讓鄭州成功躋身強二綫城市，河南也從全國GDP僅30名的農業省一下躍升了十多個名次。

從網絡社交平台上大量轉傳的影片中，可以看到大量人潮聚集在一處空地上，齊聲高喊「同心有愛，人民擁戴，李克強總理一路走好，鄭州人民緬懷你」。

李克強母校《北京大學校報》官方帳號29日以「深切緬懷李克強校友」為題，刊出有李克強在校學習、工作消息的內容，以寄託哀思，並指北大師生沉浸在深深悲痛之中。

文章指出，李克強是北大傑出校友。他於1978年到1982年在北京大學法律系學習；1982到1983年在北大工作，擔任北京大學團委書記；1988到1994年又回母校深造，在經濟學院攻讀研究生學位。

《北京大學校報》指出，李克強在北大本科學習期間奮發有為，成長為學生骨幹，在北京大學校刊多有報道。文章稱，現在重新發布有關李克強報道的報紙剪報，「以寄託對李克強校友的哀思。」

責任編輯：黃兆康