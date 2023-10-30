香山論壇開幕 張又俠：一些國家製造動盪、挑起顏色革命

▲ 香山論壇今開幕。

第10屆北京香山論壇今日（30日）上午開幕，中共中央軍委副主席張又俠、俄羅斯防長紹伊古，以及美方代表等出席論壇。張又俠發表演說指，中方將持續深化中俄兩軍戰略互信和戰略協作，也願意按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則發展中美軍事關係，並加強與歐洲國家的軍事交往。

張在演說中不點名地批評一些國家將世界視為零和博奕、搞「小圈子」，以及刻意製造動盪，干涉其他國家內政，挑起顏色革命。他強調，各國不能把自己安全建立在別人不安全之上，更不能在重大敏感問題上故意挑釁他國。無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊絕不答應，絕不手軟。

張談到俄烏戰爭及以巴衝突，促各方立即停火止暴，早日恢復和談，稱化解分歧的關鍵在於當事國拿出誠意溝通，其他各方也應為此創造條件，對抗分裂沒有贏家。對話協商才是「人間正道」。他又稱國家主席習近平的全球安全倡議為世界指明正確方向，重申中國軍隊是維護世界和平的堅定力量。

上午的開幕式結束後，論壇會舉行第一次全體會議。

在中美軍事接觸中斷接近1年後，美國軍方今次受邀兼派員出席，在APEC領導人峰會臨近之際，雙方在會上的互動，以及兩軍關係、台灣議題議題都是焦點。前中國駐美大使崔天凱在昨日（29日）的論壇上表示，台灣問題是中美關係的第一條紅線。國防大學教授孟祥青亦強調，台獨問題是中美之間「灰犀牛」。

本屆論壇有100多個國家與國際組織，700多位與會代表與觀察員，共1,800多人參加。

責任編輯：陳建錫