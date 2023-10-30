  • 29°C
香港時間 : 20231030日 (週一) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香山論壇開幕 張又俠：願按相互尊重發展中美軍事關係

國情動向 09:49 2023/10/30

分享：

分享：

張又俠在開幕式上發表演說。

第10屆北京香山論壇今日（30日）上午開幕，中共中央軍委副主席張又俠、俄羅斯防長紹伊古，以及美方代表等出席論壇。張又俠發表演說指，中方將持續深化中俄兩軍戰略互信和戰略協作，也願意按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則發展中美軍事關係，並加強與歐洲國家的軍事交往。

張在演說中不點名地批評一些國家將世界視為零和博奕、搞「小圈子」，以及刻意製造動盪，干涉其他國家內政，挑起顏色革命。他強調，各國不能把自己安全建立在別人不安全之上，更不能在重大敏感問題上故意挑釁他國。無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊絕不答應，絕不手軟。

張談到俄烏戰爭及以巴衝突，促各方立即停火止暴，早日恢復和談，稱化解分歧的關鍵在於當事國拿出誠意溝通，其他各方也應為此創造條件，對抗分裂沒有贏家。對話協商才是「人間正道」。他又稱國家主席習近平的全球安全倡議為世界指明正確方向，重申中國軍隊是維護世界和平的堅定力量。

上午的開幕式結束後，論壇會舉行第一次全體會議。

在中美軍事接觸中斷接近1年後，美國軍方今次受邀兼派員出席，在APEC領導人峰會臨近之際，雙方在會上的互動，以及兩軍關係、台灣議題議題都是焦點。前中國駐美大使崔天凱在昨日（29日）的論壇上表示，台灣問題是中美關係的第一條紅線。國防大學教授孟祥青亦強調，台獨問題是中美之間「灰犀牛」。

本屆論壇有100多個國家與國際組織，700多位與會代表與觀察員，共1,800多人參加。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
外交 國防 張又俠 俄羅斯 台灣 美國 中國 中美關係

上一篇文章

國安部促全民樹立生物安全意識 防中國人種基因遭竊

下一篇文章

G7促撤日本食品禁令 中國駐日使館稱有權採措施防範
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款